Albisola, accordo Comune-proprietà: Villa Gavotti apre le porte agli studenti

"Uno dei primi risultati raggiunti con la nuova delega alla pubblica istruzione è certamente uno dei più stimolanti e positivi che abbiamo inserito del nostro programma elettorale. Insieme al vicesindaco e assessore al marketing e animazione territoriale Ottonello abbiamo riaperto il dialogo per diversi progetti con la proprietà di Villa Gavotti, nella persona del Marchese Avvocato Nicolò Basilj Gavotti, fra cui un'opportunità per la nostra scuola dei nostri giovani studenti - ha detto l'assessore Sara Brizzo - Abbiamo ottenuto la disponibilità e trovato l'accordo che prevede la visita didattica dei giardini e delle gallerie (fruibili e non soggette a restauro) delle “Quattro Stagioni” per tutti gli alunni delle quinte elementari e delle terze medie del plesso di Albisola Superiore dell'Istituto Comprensivo "De Andrè'".