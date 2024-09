Sampdoria-SudTirol 1-0, boccata d'ossigeno anche per mister Sottil: "Passi in avanti a livello di aggressività e atteggiamento, ma c'è da tanto da migliorare"

Una Sampdoria ancora ferita, ma capace di lanciare segnali di ripresa dopo un avvio di stagione da incubo, intravede la luce in fondo al tunnel, conquistando la prima agognata vittoria in campionato grazie all'1-0 rifilato al SudTirol.

Ci sono volute sei giornate per muovere lo zero dalla casella delle vittorie, al termine di una gara poco spettacolare ma che ha visto i blucerchiati lottare con grande carattere, come chiesto alla vigilia da mister Sottil: " Ho visti grandi passi in avanti a livello di aggressività, ordine e atteggiamento. Abbiamo meritato il vantaggio, creando anche altre situazioni per poter segnare il 2-0: è vero che non siamo riusciti a chiuderla, ma ci tengo a fare i complimenti ai ragazzi, perchè giocare dopo un momento del genere non era per nulla facile. Godiamoci questi tre punti, ma piedi ben saldi a terra, c'è solo da lavorare e migliorare sotto ogni aspetto".

"Il gol di Venuti? Ha esperienza in Serie A, è un giocatore di livello che conosco bene. Abbiamo segnato con il cross del terzo di difesa e il gol del quinto di centrocampo: è quello che chiedo alla squadra, attaccare tutti insieme mantenendo ordine ed equilibrio. Lo ribadisco ancora una volta: il gruppo è molto unito, ha una grande voglia di disputare un campionato importante e oggi credo si sia visto in maniera chiara".

Ritmo e aggressività i concetti base su cui continua a battere il tecnico ex Udinese: "Quando sei aggressivo eviti di pensare troppo: questo tipo di mentalità aiuta nei momenti più complicati. E' una squadra con margini di crescita notevoli sul ritmo gara, continueremo a lavorarci tanto, potendo contare su diversi giocatori che stanno ritrovando la migliore condizione. Il ritorno di Kasami? E' un ragazzo serio, attaccato alla Samp: gli ho spiegato che doveva mettersi a posto fisicamente, ha mantenuto un grande atteggiamento e pian piano troverà lo spazio che merita".

Inevitabile una battuta sul derby di Coppa Italia, in programma mercoledì alle 21.00: "E' una stracittadina straordinaria, mi auguro vivamente che sia una festa per tutta la città. Cercheremo di offrire una partita di alti contenuti agonistici e qualititavi".