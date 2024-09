Lavori ai serbatoi di via Pineta, a Finale nuovi possibili disagi alle forniture idriche

Proseguono, a Finale, i lavori relativi ai serbatoi di accumulo di via Pineta da parte del Consorzio di Depurazione delle Acque del Savonese.

Dalle ore 22 circa di lunedì 23 alle ore 6 di martedì 24 settembre l'erogazione dell'acqua potabile potrebbe avvenire in modo anomalo con una diminuzione della pressione nella zona di via XXV Aprile, via delle Ginestre e Piazza della Villetta.