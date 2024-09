A 98 anni windsurf, golf, camminate e gioia di vivere: è ligure la "nonna sprint" più travolgente d'Italia

Maria Carla Rivano, per tutti Mariuccia, è una donna da record. A prima vista potrebbe sembrare una persona comune, con passioni come il windsurf, il golf, lo sci e le lunghe camminate tra i sentieri della sua amata Liguria. Ma ciò che la rende straordinaria non sono solo le sue passioni, bensì il fatto che Mariuccia festeggerà quest’anno il suo novantottesimo compleanno. Proprio così: questa signora ben curata e sorridente, piena di energia e vitalità, pratica sport all'età veneranda di 98 anni, con tale intensità da ridurre ogni questione anagrafica ad un semplice numero.

Mariuccia non si è mai considerata la classica casalinga dedita esclusivamente alle faccende domestiche e ai figli, pur avendone avuti tre: Vittorio, Rodolfo e Carlo Andrea. Invece, ha sempre praticato attività sportiva fin da giovane, e non ha mai smesso. Per lei, lo sport è stato il filo conduttore della sua vita, un modo per mantenersi attiva e giovane, non solo nel corpo ma anche nello spirito.

Mariuccia è originaria di Riva Trigoso, frazione di Sestri Levante, e torna volentieri nella sua zona natale per fare lunghe passeggiate. Vedova da oltre vent’anni e nonna di sei nipotini, è legata alla Sardegna e alla Gallura da molte decadi. A Porto Pollo, un paradiso per gli amanti del windsurf, Mariuccia è diventata la mascotte dell’Mb Pro Center, una scuola di windsurf e kite-surf. Lì è accolta a braccia aperte e assistita con affetto da tutto il team, che non la lascia mai sola in acqua e la aiuta con le partenze e i bordi che ama fare.

E' lei la windsurfista più anziana d’Italia e probabilmente una delle più longeve al mondo. Tuttavia, per lei questo titolo è solo un dettaglio di poco conto. Ha già prenotato la sua casa a Porto Pollo per la prossima estate e, con il suo tipico sorriso, ha confidato che, se non dovesse più esserci, li guarderà da lassù. Tuttavia, conta di essere in buona salute per tornare in acqua e rivedere i ragazzi dell’Mb Pro Center. La sua determinazione e positività sono contagiose.

Il windsurf, però, non è la sua unica passione. Mariuccia è anche una giocatrice di golf, sport che ha iniziato a praticare intorno agli 80 anni. Non si è mai considerata una persona che si limita a fare una sola cosa, ed è per questo che, oltre al golf e al windsurf, ha sempre praticato anche il tennis e lo sci, discipline che continua a godersi ancora oggi.

Nonostante la sua età, Mariuccia non ha smesso di vivere la vita con coinvolgimento. Tre anni fa, ha incontrato un ingegnere di trent’anni più giovane, lungo un sentiero della Liguria, e tra i due è scoccata una scintilla che li ha portati a sposarsi. Con lui, Mariuccia fa lunghe passeggiate all’alba e ha ritrovato quel calore umano che pensava di aver perso.

Il legame tra Mariuccia e la Sardegna risale a molti decenni fa, quando visitò per la prima volta Porto Rafael, ospite del fratello. Da allora, ha continuato a frequentare l’isola, prima con il marito e poi da sola. Ama raccontare di come, arrivando il venerdì sera, scendeva subito in acqua con la tavola da windsurf per poi ripartire il lunedì mattina, pronta alle 8,30 per tornare in ufficio e dedicarsi al lavoro.