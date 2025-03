Francesca Bianco di Pietra Ligure finalista del "Bravissima" Talent Show di Valerio Merola

Francesca Bianco, 49 anni, di Pietra Ligure, è tra le finaliste del talent show "Bravissima", ideato e organizzato da Valerio Merola. Un traguardo importante per Francesca, che partecipa nella categoria recitazione e vive questa esperienza con grande entusiasmo e gratitudine.

"Per me, è già una vittoria, essere in finale. Mettersi in gioco, alla mia età, in qualcosa di nuovo per me, e da autodidatta, beh è una vittoria personale – spiega Francesca – Ringrazio Valerio Merola, ideatore di questo talent fantastico, il primo della storia italiana, per darci questa possibilità di provare nuove emozioni. Ringrazio Fiore Martini, organizzatrice area partner della Regione Liguria, per avermi trascinata in questa bellissima avventura".

Nato nella prima metà degli anni '90, "Bravissima" è considerato tra i primi talent show della televisione italiana e, oltre alla sua longevità, detiene il primato di essere l’unico dedicato esclusivamente alle donne.

L’attesa per la finale è alta: "La registrazione e finale si terrà domenica 16 marzo a Padova a Canale Italia, ma verrà fatta vedere ad aprile su Sky TV e Canale Italia. State sintonizzati, seguiteci per conoscere la data della messa in onda. Vedere qualche immagine del backstage, poche però, perché vogliamo, che ammiriate tutte le finaliste nazionali di tutta Italia e che seguiate lo spettacolo in TV – ha aggiunto ancora Francesca – Spero di non deludervi, ce la metterò tutta. Specialmente per la mia famiglia, mamma e papà, fratello e family e di non deludere il mio compagno Massimo Enrico, che mi è sempre accanto".

Le categorie in gara comprendono canto, ballo, moda, recitazione e arte varia, e Francesca è pronta a dare il massimo per lasciare il segno in questa prestigiosa competizione.