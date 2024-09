Domenica 29 settembre trekking gratuito alla scoperta dell’AltraVia sulla nona e ultima tappa del cammino

Si percorreranno un totale di 17,5 km con una durata di 5h 30’ di camminata e un dislivello in salita di 202m e in discesa di 928m.

Il rientro verso Montenotte Superiore si svolgerà in treno, in pieno stile AltraVia, dove i partecipanti potranno esplorare le diverse modalità di percorrenza sostenibile del cammino. Arrivati alla stazione di Ferrania, sarà previsto un transfer gratuito verso il parcheggio di Cascina Miera.

L’AltraVia è un cammino che si snoda per 200 Km lungo 9 tappe percorribili a piedi o 5 tappe in mountain bike. In Piemonte, attraversa le province di Torino, Asti e Cuneo percorrendo territori dichiarati dall’UNESCO patrimonio dell’umanità: Monferrato, Roero e Langhe. La metà del percorso è rappresentata dalla città di Alba, pregna di attrattive storiche ed enogastronomiche. Si attraversano poi ampie vallate, per arrivare a scoprire la città di Savona e toccare il mar Ligure.