Regionali, Gratarola risponde a Orlando: "Ma che film ha visto? La sinistra ha declassato l'ospedale di Albenga"

“Ma che film ha visto Orlando? Chi ha mai parlato di ospedali con la carta di credito? Stiamo parlando di strutture sul territorio che facciano da filtro all’ospedale per consentire che l’ospedale stesso svolga meglio il suo lavoro. Orlando non ha ancora capito che anche nelle strutture private convenzionate il cittadino non paga per la prestazione erogata! O forse non lo vuole capire visto che la sinistra è riuscita solo a chiudere gli ospedali durante la giunta Burlando: il Celesia, il Micone, il Gallino, l’ospedale di Recco, il declassamento dell’ospedale di Albenga, senza dimenticare il centro trapianti di fegato che ora è stato riaperto grazie ad uno sforzo fatto dalla nostra amministrazione”.

Così l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola in merito alle parole di Orlando sulla privatizzazione della sanità.