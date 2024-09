Tegola Genoa, perone fratturato per Malinovskyi che va subito sotto ai ferri: sarà un lungo stop

Tanto tuonò che piovve. E pareva già abbastanza evidente fin da subito come l'infortunio capitato a Ruslan Malinovskyi potesse avere un'entità molto seria. Così è effettivamente risultato agli esami strumentali effettuati sulla caviglia destra del centrocampista ucraino uscito malconcio dal Penzo intorno all'ora di gioco.

L'ex Atalanta, uscito in lacrime e in barella dal terreno di gioco, come si legge nella nota del club "ha riportato una lussazione articolare e una frattura del perone". L’intervento, eseguito in mattinata dal professor Federico Santolini e dalla sua equipe, "è perfettamente riuscito. Il giocatore sta bene e inizierà nei prossimi giorni la riabilitazione presso le strutture del Club" hanno quindi fatto sapere da Villa Rostan.

Una grossa tegola per il centrocampista stesso, al quale in queste ore sono arrivati tantissimi messaggi di auguri di pronta guarigione da tutto il popolo rossoblù, e per il tecnico Alberto Gilardino.