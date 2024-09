Meteo: maltempo oggi, miglioramento da domani

Come annunciato, oggi una perturbazione dalla Francia porterà maltempo diffuso su tutte le nostre regioni. Già da domani tuttavia miglioramento rapido anche se sempre in un contesto un po' instabile che vedrà ancora qualche fenomeno durante la settimana.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi lunedì 23 settembre

Cielo molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse su tutte le regioni e temporali anche forti su Liguria. Miglioramento a partire da ovest dal tardo pomeriggio. Temperature massime in calo e comprese tra 14 e 17°C su pianure piemontesi, fino 20/21°C su coste.

Venti assenti o deboli variabili su pianure, moderati o localmente forti di tramontana su Liguria centro occidentale, moderati o localmente forti di scirocco su levante. Il contrasto tra queste due correnti genererà forti temporali sul mar Ligure con interessamento dei settori centrali della regione.

Martedì 24 e mercoledì 25 settembre

Miglioramento delle condizioni meteo anche se sempre in un contesto di correnti sudoccidentali instabili, che porteranno fenomeni precipitativi isolati soprattutto sulle zone alpine ai confini con la Francia. Temperature massime in aumento e sui valori medi stagionali, attorno ai 20/22°C. Minime che non cambieranno più di tanto e saranno comprese tra 10 e 14°C, fino 16/17°C sulle coste.

Venti assenti o deboli variabili domani, con qualche raffica di Foehn sulle creste alpine occidentali. Mercoledì graduale aumento dell'intensità con venti moderati o localmente forti meridionali in serata su Liguria e appennino, forti di libeccio su Alpi marittime e occidentali.

Da giovedì 26 settembre

Un nuovo fronte perturbato porterà piogge soprattutto su Valle d'Aosta e settori settentrionali del Piemonte, con un temporaneo rialzo termico tra giovedì e venerdì. Poi la tendenza è per un weekend di bel tempo ma temperature in diminuzione.

