Carcare accelera sulla mobilità elettrica: attivate le colonnine di ricarica in piazza Pertini e via Brigate Partigiane

Il Comune di Carcare compie un passo concreto verso un futuro più sostenibile. Sono infatti entrate ufficialmente in funzione le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici installate in piazza Pertini e in via Brigate Partigiane, segnando un’importante tappa nel percorso di transizione ecologica del paese.

L’iniziativa, sostenuta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mirri, rientra in una strategia più ampia di incentivo alla mobilità elettrica e di riduzione dell’impatto ambientale sul territorio.

"All’appello manca ancora la colonnina prevista in frazione Vispa, in via Nazionale Piemonte tra la rotonda e il ponte dell’autostrada – fa sapere l’amministrazione – ma sarà operativa a breve".

Oltre al valore ambientale, il progetto si distingue anche per l’aspetto economico: non ha infatti comportato alcun costo per il Comune. "Ricordiamo che questa operazione è stata realizzata a costo zero per la comunità – prosegue l’amministrazione –. La ditta Duferco Energia Spa ha sostenuto interamente le spese per l’installazione, su suolo pubblico concesso gratuitamente".