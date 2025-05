Nuove palme sulla passeggiata a mare di Borgio Verezzi: un dono dell’associazione Beallu Buinzan

Quattro nuove palme impreziosiscono da pochi giorni il tratto di passeggiata a mare tra i Bagni Lido e i Bagni Veretium a Borgio Verezzi. A donarle al Comune borgese è stata l’associazione Beallu Buinzan di Boissano: "Il verde pubblico è una gioia per gli occhi e per l’anima. Vedere come l’amministrazione comunale di Borgio Verezzi abbia accolto con sensibilità e gusto le palme boissanesi scalda il cuore: un segno concreto di attenzione al paesaggio e al benessere collettivo".

Un gesto accolto con gratitudine dall’amministrazione comunale di Borgio Verezzi, che ha voluto esprimere pubblicamente il proprio apprezzamento attraverso la consigliera comunale Anna Porrini: "L'amministrazione ringrazia per aver scelto Borgio Verezzi e condivide l'attenzione per la natura e il territorio, risorse essenziali da proteggere e preservare oggi per il futuro".