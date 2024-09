Savona, il Comune acquista nuovi giochi per sostituire quelli vandalizzati o ammalorati nei parchi cittadini

Altalene, giochi a molla, scivoli e giostre per bambini con disabilità. Dopo un monitoraggio dei parchi cittadini per valutare i giochi ammalorati o rotti dai vandali, Palazzo Sisto si prepara a sostituirli con quelli nuovi.

Il problema riguarda un po' tutti i parchi giochi cittadini per i quali Palazzo Sisto ha acquistato due altalene a doppia seduta, cinque giochi a molla, 4 scivoli ed altri giochi come giostre inclusive per bambini con disabilità. L'intervento riguarderà anche il posizionamento della pavimentazione in gomme in alcuni parchi.