Scuole paritarie, ulteriori 882 borse di studio agli studenti liguri per le spese d’iscrizione e frequenza

Sono state erogate da Aliseo, l’Agenzia Ligure per gli studenti e l’Orientamento, ulteriori 882 borse di studio agli studenti liguri per le spese d’iscrizione e frequenza alle scuole paritarie; è stato quindi completato lo scorrimento della graduatoria già approvata per l’anno scolastico 2022/2023.

Rispetto allo stanziamento comunicato nel mese di febbraio, pari a 562mila euro e utile a soddisfare 871 domande, il secondo finanziamento, stanziato in assestamento, consente di concedere ulteriori 882 borse di studio, per un totale di 1.753 domande soddisfatte e un importo complessivo pari a 1 milione e 119mila euro.