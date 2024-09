Riparte il laboratorio di comunità Open Theater Savona alla mensa Caritas

Giovedì 26 settembre presso la mensa della Caritas diocesana, in via Edmondo De Amicis 2 , ripartirà il laboratorio permanente di teatro sociale e di comunità Open Theater Savona di Teatro 21, condotto da Sara Moretti e Marco Berta. L'associazione di promozione sociale lavora sul territorio da dodici anni e mediante varie attività promuove la coesione sociale e l'empowerment delle persone.

"Di giorno la mensa si dedica in vari modi al nutrimento delle persone, di sera sperimenta tecniche che alimentano il vivere in società e promuovono la crescita personale", dice Moretti. È libero e gratuito, chiunque può partecipare, stando anche solo fermo a guardare. Non è necessario saper parlare italiano o garantire una frequenza costante e non ci sono limiti di età: con l'associazione lavorano insieme bambini, adulti e anziani.