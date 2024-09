Ottobre De André: il 5 ottobre sul palco del Teatro Ambra in scena la vita di Fabrizio

Sabato 5 ottobre, alle ore 17, sul palco del Teatro Ambra per Ottobre De André, la manifestazione ideata e organizzata dai Fieui di caruggi in collaborazione con il Comune di Albenga, andrà in scena "Nome: Fabrizio Cognome: De André". Scritta da Gino Rapa, la rappresentazione è un omaggio all'umanità del cantautore genovese, presentato non solo come personaggio pubblico (Cognome: De André), ma soprattutto come uomo, con le sue debolezze, i suoi sogni e i suoi compromessi (Nome: Fabrizio).

Si tratta di una vicenda suggestiva, capace di fare sorridere e di commuovere nello stesso tempo. Una storia dunque, non un concerto, un percorso teatrale attraverso gli amori, le amicizie, i drammi di Fabrizio De André anche se non mancheranno interventi musicali, affidati alla chitarra e alla calda voce di Marisa Fagnani, simbolo dell’interiorità, dell’ispirazione dell’indimenticato Faber. Presentata per la prima volta nel febbraio 2011 ha sempre fatto registrare ovunque il tutto esaurito con grande successo di pubblico e di critica. Dopo una lunga pausa viene riproposta in previsione di una “ripartenza” a livello nazionale. Nell’occasione saliranno sul palco del Teatro Ambra i protagonisti della prima rappresentazione.