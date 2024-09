Regionali, Lessi (Pd): "Porterò in Consiglio i problemi del Ponente, che sono stati trascurati troppe volte in questi anni"

"Sono candidata alla carica di Consigliera Regionale della Liguria per la lista del Partito Democratico, Andrea Orlando Presidente per una Liguria Democratica e Progressista. Per me è un onore, un importante riconoscimento e una grande emozione poter rappresentare il territorio della Provincia di Savona in questa tornata elettorale. Il 27 e 28 ottobre siamo chiamati a scegliere il futuro della Liguria".

Cosi commenta Aurora Lessi che prosegue: "Scendo in campo con la determinazione, la trasparenza e il coraggio che mi caratterizzano perché la situazione in cui versa la nostra provincia non è accettabile, serve da subito una svolta concreta. Desidero portare in Consiglio la voce del Ponente ligure i cui problemi sono stati troppe volte trascurati in questi anni".

"Sarà mio impegno mettere al primo posto la costruzione di un'economia innovativa e sostenibile per un lavoro sicuro e di qualità, il diritto alla casa e l'impegno per scuole e università di qualità. Chi mi conosce sa che sono una persona che crede fermamente nella politica dell'ascolto, partendo dai dati, progettando insieme a tutte le parti, solo così c'è rappresentanza, solo così si costruisce insieme un Paese più giusto e inclusivo. La mia è passione e porterò avanti con coraggio le istanze del nostro territorio. Abbiamo il diritto di essere ascoltati e il dovere di non lasciare nessuno indietro", conclude la Lessi.