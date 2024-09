Altare, nuova asta per l'immobile ex Savam

Dopo il nulla di fatto della gara svoltasi lo scorso luglio, l’ex stabilimento Savam di Altare torna all’asta con un nuovo bando, disponibile su Astalegale.net. Il complesso immobiliare, storicamente legato alla produzione del vetro, simbolo dell'industria locale dell’Ottocento, si trova in una posizione strategica tra via XXV Aprile, arteria principale del paese, e via Cesio, con accessi da entrambe le strade.

Il prezzo di partenza per l’immobile è fissato a 1.025.000,00 €, mentre l’offerta minima ammonta a 768.750,00 €, con un rialzo minimo di 5.000,00 €. Le offerte dovranno essere presentate entro il 23 ottobre 2024, alle ore 12:00.

L’asta si svolgerà in modalità asincrona senza incanto. L’apertura delle buste è prevista per il 24 ottobre 2024 alle 18:00, mentre la chiusura della gara è fissata per le 13:00 del 26 ottobre 2024. È previsto un periodo di auto estensione di 10 minuti in caso di nuove offerte presentate a ridosso della chiusura.

Per partecipare, gli interessati dovranno versare una cauzione pari al 15% del valore dell'offerta entro il termine ultimo per la presentazione delle proposte, ovvero il 23 ottobre 2024.