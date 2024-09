Giancarlo Bellini eletto alla guida della Lega SPI CGIL Savona

" Il Comitato Direttivo ha eletto oggi Giancarlo Bellini alla guida della Lega Savonese dello SPI CGIL al posto di Gianluigi Bellomi, compagno che per anni ha ricoperto l’incarico nella Lega SPI Savonese oltre che ruoli di responsabilità nella Segreteria provinciale dello SPI e della stessa CGIL di Savona e che rimarrà a dare una mano all’organizzazione nelle sedi SPI cittadine di Via Boito e Via Torino ". Così, attraverso una nota, la Segreteria Provinciale SPI CGIL Savona

"Bellini, 63 anni, è un compagno di grande esperienza sindacale avendo guidato nel corso degli anni, prima del pensionamento, categorie importanti del sindacato savonese come la Funzione Pubblica CGIL, la FILCAMS CGIL e la FLAI CGIL di Savona (categorie che organizzano rispettivamente i lavoratori pubblici, quelli del commercio-turismo-terziario e quelli dell’agroindustria) - si legge ancora nella nota - Per il Segretario Generale dello SPI CGIL di Savona, Fausto Dabove, l’arrivo di Bellini alla guida della Lega SPI Savonese, che con i suoi oltre 5200 iscritti è la più importante delle quattro Leghe della provincia di Savona (le altre sono Finalese, Valbormidese e Albenganese), rappresenta un passo significativo nel verso del graduale rinnovamento del quadro dirigente del Sindacato Pensionati della CGIL con compagni di grande esperienza sindacale e, nel contempo, del rafforzamento delle attività svolte per dare risposta agli iscritti ed ai pensionati che si rivolgono alle nostre sedi per molti motivi e problemi".