Jiu Jitsu in lutto: è mancato il Maestro Angelo Briano, punto di riferimento per l’Atletic Club Cairo

L’Atletic Club di Cairo Montenotte è in lutto per la perdita del Maestro Angelo Briano, 7º dan di Ju Jitsu. La notizia, giunta ieri sera, ha scosso profondamente la comunità sportiva, che piange un grande punto di riferimento.

"In oltre sessant'anni hai cresciuto un numero immenso di atleti e di maestri, diventando per loro un faro di ispirazione", ha dichiarato il club in un commovente messaggio sui social. "Sei stato atleta, arbitro, nostro maestro e presidente. Ricordiamo con orgoglio che, quando partecipavamo alle gare, andavamo a testa alta, consapevoli di essere tuoi allievi e certi che non potesse esserci un maestro migliore. Sei e rimarrai un’istituzione".

Il Maestro Briano viene descritto come un uomo di carattere forte e deciso, rispettato in tutto il panorama del Ju Jitsu italiano. "Hai guidato con passione un movimento non facile, facendogli vivere sicuramente la sua epoca migliore," si legge nel messaggio. Anche negli ultimi tempi, nonostante le difficoltà nel partecipare alle trasferte, il Maestro desiderava sempre essere aggiornato sui suoi allievi, "sgridandoci" se non lo contattavamo subito per raccontargli come fosse andata".

"Con la tua scomparsa, il Ju Jitsu italiano ha perso un altro 'Padre'. Oggi è un giorno triste per tutti noi. Buon viaggio, Maestro. Ciao Angelo!" concludono dall'Atletic Club, unendo le loro voci in un sentito addio a un grande uomo e insegnante.