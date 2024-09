Riqualificazione del fronte mare di Varazze, dal primo ottobre parte il ripristino delle dighe soffolte

Parte dal ripristino delle dighe soffolte nel tratto compreso tra la foce del fiume Teiro ed il molo Santa Caterina l'intervento di riqualificazione del fronte mare di Varazze.

La Capitaneria di porto di Savona ha emesso l'ordinanza che, dal 1° ottobre al 30 novembre, crea una "zona di sicurezza" nello specchio acqueo di almeno 100 metri dalle chiatte della ditta Rotundo Antonio S.r.l. che si occuperà dei lavori.

Il tratto di specchio acque dove saranno operativi i mezzi dell'impresa sarà interdetto alla navigazione, al transito e alla sosta di unità navali, alla balneazione, alle immersioni subacquee e ad ogni altra attività direttamente in mare.

L'intervento sulle dighe soffolte darà finalmente il via ai lavori di restyling del fronte mare che dovevano partire lo scorso anno ma incappati in alcuni intoppi che ne hanno rallentato l'avvio.

Nel settembre dello scorso anno era stata pubblicata la manifestazione di interesse alla quale avevano aderito 4 candidati (unod ei quali non idoneo) dei quali uno era risultato non idoneo. Dopo l'invio della lettera di invito ai restanti tre candidati non era poi risultata nessuna domanda di partecipazione appropriata. L'amministrazione aveva allora deciso di proporre di affidare l'intervento al soggetto mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti affidatario della progettazione esecutiva.

Il progetto è suddiviso in tre lotti. Il primo lotto prevede la totalità delle opere a mare, lo spostamento e predisposizione dei sottoservizi lungo l'attuale tracciato della passeggiata e la realizzazione di un nuovo tratto di passeggiata dal limite ovest fino ai bagni Vittoria esclusi. Il secondo lotto riguarda invece la realizzazione di un nuovo tratto di passeggiata da bagni Vittoria ai bagni Mafalda/Royal, eventualmente estensibile verso est fino alla spiaggia libera attrezzata. Il terzo lotto tre prevede un nuovo tratto di passeggiata dai bagni Colombo al limite est (molo Santa Caterina).

Il finanziamento complessivo è di circa 8 milioni, di cui 6 dalla Regione Liguria, gli altri due sono stanziati dal comune.