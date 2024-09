Alassio, sabato 28 settembre la presentazione dei libri di Lidia Baiguera

Sabato 28 settembre alle ore 18:30, in Piazza della Libertà, si terrà la presentazione di due volumi dell'autrice Lidia Baiguera . Il primo, Stupore del mare , è una raccolta di poesie che ha ricevuto un importante riconoscimento con la traduzione in lingua araba curata dal Professore Hafez Haidar e pubblicata dalla casa editrice Aletti. Il secondo volume, Nella e i suoi compagni , è un racconto pubblicato da Albatros Il Filo, che promette di coinvolgere il pubblico con una storia avvincente e ricca di significati che vede protagonista Nella, giovane rana di Villa Magnolia, che osserva il mondo intorno a sé insieme ai molti altri inquilini insetti e piccoli animali che condividono un microcosmo ideale.

Lidia Baiguera nasce a Pavone del Mella (BS) e vi trascorre la prima infanzia. Si trasferisce poi con la famiglia in Liguria in un soleggiato appartamento che si affaccia sulla baia di Alassio. Si diploma al liceo scientifico e successivamente consegue la laurea in Scienze biologiche con indirizzo medico sanitario. Inizia il suo incarico come insegnante di Scienza e cultura dell’alimentazione presso l’Istituto Alberghiero di Alassio e lo porta avanti sino al suo pensionamento, quando, finalmente, può dare spazio alla sua vena creativa e iniziare a comporre poesie ispirate a quel mare che osserva dal giardino di casa e sulle cui rive trova ristoro e conforto. Alcuni suoi componimenti sono pubblicati su diverse antologie e riuniti ad altre sue liriche nella raccolta Stupore sul mare.