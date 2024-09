"Savona 2027 Capitale italiana della cultura", consegnato al Ministero il dossier. Russo: "Punto di partenza di nuove progettualità"

Le “Nuove rotte per la cultura”, il tema scelto per la candidatura di Savona a Capitale italiana della Cultura 2027, sono descritte nelle pagine del dossier consegnato oggi al MiC.

"Dopo un percorso entusiasmante, oggi abbiamo inviato formalmente al Ministero il dossier di candidatura frutto di un lavoro collettivo che ha coinvolto non solo la città ma anche il territorio vasto di ben 40 comuni, e vede il sostegno di tutte le principali istituzioni - spiega Marco Russo, sindaco savonese - Solo un anno e mezzo fa sembrava un sogno. Non appena sarà terminato il periodo di silenzio elettorale presenteremo questo approfondito lavoro messo a punto grazie al lavoro di tantissime persone nel corso di un evento pubblico che verrà programmato subito dopo le elezioni. Vogliamo ringraziare i componenti dell’Ufficio di candidatura per il prezioso lavoro svolto, i 372 cittadini e associazioni che hanno presentato idee e progetti e le migliaia di savonesi che hanno preso parte agli incontri. Un grazie anche ai 40 Sindaci che hanno voluto condividere con noi questa avventura".

Con oggi si chiude una importante fase ma si apre anche un nuovo capitolo, perchè il dossier deve essere considerato come punto di partenza di nuove progettualità"

Il percorso, che si è sviluppato nell’arco di un anno e mezzo insieme a 40 Comuni del comprensorio, ha coinvolto 9 Comuni dell’Associazione Italiana Città della Ceramica, 9 del Nord Ovest e 9 centri del Mediterraneo, creando una rete di nuove rotte culturali di cui Savona è fulcro. Significativo è anche il supporto ricevuto da ben 27 istituzioni ed enti del territorio.

Terminato il periodo di silenzio elettorale il dossier verrà illustrato nel corso di una presentazione pubblica organizzata immediatamente dopo le elezioni regionali.

Il dossier nasce da un percorso iniziato nella primavera del 2023 che ha coinvolto i cittadini, gli enti e le associazioni: sono state più di 3000 le persone che hanno partecipato agli appuntamenti di ascolto e ai 9 incontri tematici di co-progettazione organizzati in tutta la città. Al termine di questo cammino sono state formulate 372 proposte progettuali che hanno ispirato progettuali che hanno ispirato e guidato il dossier.