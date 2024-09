Campagna elettorale di Bucci, Garibaldi (PD): "Garnero 'da una mano'? Centrodestra conferma l'uso privatistico delle istituzioni"

"Le notizie di stampa che confermano che a ‘dare una mano’ a Bucci in campagna elettorale sia Matteo Garnero, cioè il direttore generale dell’Agenzia in Liguria, che si occupa della promozione turistica della Regione (quella che ha speso 1 milione di euro per il mortaio gonfiabile in giro per l’Europa) dimostrano una volta di più l’uso proprietario delle istituzioni da parte della destra e l’indifferenza tra ruoli istituzionali e ruoli politici", così il capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria Luca Garibaldi dopo la notizia riportata dalla stampa sul direttore generale di Agenzia In Liguria coinvolto direttamente da Bucci per la campagna elettorale..

"Ora - si domanda Garibaldi - com'è possibile che chi occupa il ruolo di direttore di un ente pubblico (la promozione turistica della Regione Liguria), si occupi contemporaneamente anche della campagna elettorale di uno dei contendenti alla presidenza della Regione? Mi pare che Bucci, dopo aver trasformato il Comune in comitato elettorale permanente, tenti di trasformare in questo senso anche la Regione, facendo dell’Agenzia in Liguria un’agenzia elettorale ad personam".

"Siamo di fronte a una stortura che prova ancora una volta il vizio di quel sistema di potere che ha visto in Toti il precursore e in Bucci il suo perfetto seguace" conclude Garibaldi.