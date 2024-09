Giorgio Cangiano ufficializza la candidatura in Regione: "È il momento di rappresentare il territorio savonese"

A poche ore dall’apertura del point in viale Martiri della Libertà ad Albenga, la scorsa domenica 22 settembre, lunedì sera è stata ufficializzata la candidatura di Giorgio Cangiano a consigliere in Regione Liguria a supporto del candidato presidente Andrea Orlando.

“Ho deciso di candidarmi come consigliere regionale, perché credo sia giunto il momento che il nostro comprensorio possa avere un rappresentante impegnato nel portare avanti gli interessi di questa zona. Non credo opportuno fare proclami e comunicati stampa per dire cosa farò, contenuti che chiaramente esporrò nel corso della campagna elettorale, perché credo che le persone debbano essere valutate per ciò che sono state e per l’impegno che ci mettono”.

L’avvocato albenganese Giorgio Cangiano ha scelto un videomessaggio pubblicato sulle sue pagine social per annunciare ufficialmente la sua candidatura.

Cinquantacinque anni, sposato da più di 20 con Patrizia, nel 2014 fu eletto sindaco del Comune di Albenga. “Una bellissima esperienza, in cui risolvemmo molte problematiche della città – commenta -. Le persone che mi hanno accompagnato nei cinque anni di Amministrazione sono diventati amici, siamo un gruppo affiatato”.

Nel 2019, l’allora vicesindaco Riccardo Tomatis aveva manifestato il desiderio di candidarsi a sindaco e Cangiano lo supportò con la sua candidatura a consigliere, facendo un passo indietro. “Fu una bella notizia, conoscendo il suo valore. Ho contribuito con soddisfazione alla sua elezione. In quel frangente, avevo ottenuto un bel risultato e sono entrato così in Amministrazione come consigliere comunale e capogruppo di maggioranza – aggiunge -. La stessa cosa è accaduta con le recenti elezioni: Riccardo Tomatis è stato eletto di nuovo sindaco di Albenga e io svolgo il ruolo di consigliere comunale con deleghe alla Valorizzazione dell’Isola Gallinara e all’Agricoltura, la risorsa più importante della nostra città”.