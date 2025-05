Invernizzi (FdI): "Dalla Regione azioni concrete contro la violenza di genere"

"Lo stanziamento di 2,35 milioni di euro per il contrasto alla violenza di genere dimostra l'attenzione della Regione su questo fenomeno", lo afferma in una nota Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di Fratelli d'Italia.

"Il ruolo dell'assessore alle Pari Opportunità Simona Ferro dimostra l'impegno costante dell'Amministrazione Bucci. Nel dettaglio - dice Invernizzi - la Regione ha destinato 1 milione e 180 mila euro al potenziamento di Case Rifugio, Centri Antiviolenza (CAV) e Centri per Uomini Autori di Violenza (CUAV). Ulteriori 460 mila euro saranno impiegati per finanziare gli interventi previsti dai piani e dalle strategie nazionali per la promozione delle pari opportunità e il contrasto alla violenza di genere, comprendendo attività di prevenzione, informazione, assistenza e reinserimento socio-lavorativo delle vittime. I restanti 710 mila euro saranno destinati alla realizzazione di nuovi CAV e Case Rifugio sul territorio. Quasi quotidianamente siamo testimoni di quanto la violenza di genere sia una piaga sociale attuale e dolorosa".