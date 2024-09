Regionali 2024, presentati i candidati a sostegno di Bucci per la provincia di Genova

"La Lega ha presentato oggi nella sede di via Maccaggi, a Genova, la lista dei candidati ufficiali per la provincia alle elezioni regionali del 27 e 28 ottobre, a sostegno del candidato presidente Marco Bucci.

I candidati sono 16. Capolista il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi, 50 anni. "Abbiamo fatto cose incredibili e vogliamo continuare a farle. La nostra squadra è il risultato di un'attenta selezione che tiene conto delle diverse realtà sociali, economiche e culturali della provincia. La lista è composta da ben 12 candidati che hanno incarichi da amministratore pubblico a vario titolo tra governo, Regione, comuni e municipi. Abbiamo inoltre un esperto di polizia locale e forze dell’ordine e tre manager con incarichi a vari livelli in aziende private. L’età media è di poco superiore a 45 anni, ideale per avere la maturità necessaria a gestire la pubblica amministrazione. Il nostro obiettivo è portare in Regione una Lega forte, con una voce chiara e capace di difendere gli interessi dei cittadini. Chiediamo ai liguri di sostenerci per continuare a lavorare insieme per una Regione più forte e sicura, dove le esigenze del territorio sono al centro delle decisioni politiche”, ha commentato l’onorevole Edoardo Rixi, capolista e segretario della Lega in Liguria.





Gli altri candidati sono: Alessio Piana, 47 anni, assessore regionale allo Sviluppo Economico; Sandro Garibaldi, 58 anni, consigliere regionale; Corso Francesca, 32 anni, assessore del comune di Genova al Marketing territoriale, Politiche per i Giovani, Pari Opportunità, Animali; Paola Bordilli, 43 anni, assessore del comune di Genova al Commercio, Artigianato, Pro Loco e Tradizioni cittadine; Marta Brusoni, 51 anni, assessore del comune di Genova al Personale, Politiche dell’Istruzione, Servizi civici, Informatica; Giada Beghin , 29 anni, consigliere del Municipio V Genova-Valpolcevera; Claudia Castello, 55 anni, imprenditrice di Genova; Igor Daglio, 47 anni, agente della Polizia Locale di Genova; Alice Demartini, 34 anni, imprenditrice amministratore delegato di Cicagna (Ge); Edoardo Di Cesare, 21 anni, consigliere Municipio I Genova- Centro Est; Claudio Garbarino, 57 anni, consigliere delegato Città Metropolitana di Genova; Natale Gatto, 79 anni, ex sindaco di Isola del Cantone (Ge); Antonello Guiducci, 62 anni, manager; Luca Pittore, 54 anni, assessore alla Cultura del comune di Sori (Ge); Elisa Troglio, 23 anni, consigliere del comune di Sestri Levante.