Albenga, due classi della "Paccini" in visita al vicesindaco Pelosi (FOTO)

Una bella sorpresa questa mattina per il vicesindaco Silvia Pelosi che ha ricevuto la visita dei bambini della 2°A e 2°B delle scuole Paccini. Si è parlato di democrazia e di come vengono prese le decisioni in amministrazione.

I bambini hanno raccontato la loro esperienza di democrazia durante le assemblee di classe e hanno consegnato una lettera al vicesindaco.

“È stata una grande emozione ricevere questa bella sorpresa. È sempre un piacere ascoltare i bambini, le loro esperienze e richieste. Ringrazio gli insegnanti per il prezioso lavoro che svolgono con dedizione e passione ogni giorno e per trasmettere, già in tenera età, valori importanti come quello della democrazia e senso civico di cui abbiamo parlato oggi”, commenta la Pelosi.