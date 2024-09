Giornate Europee del Patrimonio, nel Finalese visite guidate al Parco del Promontorio di Varigotti

Sabato 28 e domenica 29 settembre 2024 si celebrano le Giornate Europee del Patrimonio (GEP), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinata per l’Italia dal Ministero della Cultura.

Manifestazione ideata per potenziare e favorire il dialogo e lo scambio in ambito culturale tra le nazioni europee, si tratta di un’occasione importante per mettere in rilievo il ruolo centrale dei beni culturali nella vita delle nostre comunità e i benefici che derivano dal conoscere, recuperare e partecipare all’eredità culturale del passato che ci accompagna verso il futuro.

Premesse che trovano espressione materiale nel Parco del Promontorio di Punta Crena a Varigotti (Finale Ligure), appena inaugurato e designato tra i luoghi dove si svolgeranno le GEP.

Si tratta di un luogo che presenta straordinarie valenze storiche, archeologiche e naturalistiche. Recentemente è stato oggetto di un importante progetto di tutela e riqualificazione, incentrato sulla valorizzazione della biodiversità del litorale ligure e dei monumenti presenti nel sito. E' stato arricchito di un giardino botanico mediterraneo, 2 stagni per la creazione di ambienti umidi estremamente importanti per la biodiversità e di un rettilario che ospita la lucertola ocellata (Timon lepidus) il più grande sauro presente in Europa, ormai raro in Italia, con areale ridotto solo al ponente ligure.

Sono previste aperture straordinarie del centro visite del parco appunto nei giorni di sabato 28 e domenica 29, dalle 9.30 alle 12.30. Domenica 29 settembre, inoltre, alle ore 10 e alle ore 11.30 saranno organizzate visite guidate durante le quali le guide del parco faranno scoprire le particolarità storiche del luogo, il giardino botanico mediterraneo e il rettilario, è richiesto un contributo simbolico di 3 euro a persona, gratuito per i bambini sino a 12 anni. Massimo partecipanti per volta 25 persone.

Il parco è accessibile tramite una mulattiera e scalinata, sono necessarie scarpe chiuse con buona suola. Per informazioni è possibile rivolgersi via mail agli indirizzi iat.varigotti@visitfinaleligure.it - guidepromontoriovarigotti@gmail.com o tramite messaggi whatsapp al numero 019.6890600.

Per le visite guidate, il ritrovo è fissato presso il Centro visite in cima al promontorio.