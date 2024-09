Millesimo, Cristina Leonelli è la nuova segretaria comunale

Nel mese di settembre, il comune di Millesimo ha dato il benvenuto alla sua nuova vicesegretaria con funzioni di segretaria comunale, la dottoressa Cristina Leonelli. A darne l’annuncio è stato il sindaco Francesco Garofano, che ha espresso grande soddisfazione per l’arrivo della nuova figura amministrativa.

"Professionista con grande esperienza e competenza nella gestione amministrativa degli enti pubblici, siamo contenti di poter contare sulla sua preparazione nelle sfide che attendono l'amministrazione in questi anni. Prende il testimone dalla dottoressa Paola Piera Bagnasco, che desidero ringraziare per l'importante lavoro svolto presso il nostro ente nel periodo trascorso insieme", commenta il primo cittadino.

La Dott.ssa Cristina Leonelli, classe 1968, ha conseguito la maturità classica presso il Liceo Calasanzio di Carcare, proseguendo poi i suoi studi presso l’Università di Bologna, dove si è laureata in Giurisprudenza con il massimo dei voti (110 e lode). La sua tesi di laurea ha trattato il tema degli statuti comunali dopo l'introduzione della Legge 142/1990, dimostrando fin dall’inizio una forte vocazione per la gestione amministrativa degli enti locali. Ha avviato la sua carriera nel 1995, vincendo il concorso per funzionario amministrativo presso il Comune di Cairo Montenotte, dove attualmente ricopre il ruolo di funzionario elevata qualificazione nel settore amministrativo-finanziario. A partire dal 2021, ha inoltre assunto il ruolo di vicesegretaria ai sensi dell’art. 16 ter comma 9 del D.L. 162/2019, collaborando con diversi comuni tra Piemonte e Liguria. La sua iscrizione all’elenco dei segretari comunali conferma la sua esperienza e competenza nel settore.