Savona, cambio al vertice in Questura: Balzola (Fipe) e Galtieri (Siulp) chiedono più risorse per la sicurezza

Siamo ai saluti con il Questore Alessandra Simone, che lascia l’incarico in provincia di Savona a Giuseppe Mariani, in carica dal 1° ottobre.

Anche il presidente della FIPE – Confcommercio Carlo Maria Balzola e il segretario generale provinciale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia (Siulp) Laura Galtieri, hanno voluto incontrare il Questore uscente. “Abbiamo voluto esprimere il nostro ringraziamento per l’impegno profuso dalla Polizia di Stato, certi che il nuovo Questore Mariani proseguirà l’opera di dialogo e sinergia con le attività produttive della provincia”, spiega Balzola.

Galtieri e Balzola sono convinti che la sicurezza, che non può essere considerato solo un mero problema di Polizia, sia un investimento e non un costo, soprattutto in un territorio vocato al turismo. “La provincia di Savona, con la sua capacità attrattiva, deve investire sempre di più in sicurezza per avere un ritorno non solo di civile convivenza, ma anche economico”, dicono Balzola e Galtieri. In tale ottica, i due leader di categoria auspicano un incremento del personale della Polizia di Stato della provincia ma anche un decisivo cambio di passo dell’Amministrazione comunale per dare definitiva soluzione alle problematiche relative alla sede del Commissariato di Alassio, attualmente ospitato in una struttura non più idonea.

Un momento di confronto particolarmente focalizzato sulla preoccupazione relativa al depauperamento delle risorse umane destinate al controllo e alla prevenzione degli incidenti sulle nostre strade. L’impoverimento del personale di Pubblica Sicurezza può produrre una contrazione dell’attività della Polizia di Stato e chi ne subirà le conseguenze peggiori non sarà il solo personale sempre più oberato, ma anche la comunità, sia in termini di servizi al cittadino che di prevenzione e repressione dei reati.

L'operato della Polizia di Stato, d’altra parte, si dimostra quotidianamente determinante nella repressione dei reati e nel controllo della sicurezza stradale, con particolare attenzione alla guida in stato di ebbrezza e alla prevenzione degli incidenti. I numerosi interventi e controlli contribuiscono a ridurre il numero di episodi di criminalità e a garantire una maggiore sicurezza sulle strade. Tuttavia, per poter operare in modo ancora più efficace e proficuo, sarebbe necessario un aumento dell'organico e dei mezzi a loro disposizione. Questo consentirebbe di rafforzare la presenza sul territorio, migliorare la prevenzione e intervenire con maggiore tempestività in situazioni critiche.

“Risorse umane che scarseggiano e una quantità di mezzi non adeguata alle necessità – aggiunge Balzola -. La stradale ha poche auto, utili soprattutto al sabato sera, per il controllo della guida in stato di ebbrezza, ma anche con la ferroviaria siamo un po’ carenti. La sicurezza non è semplicemente la gestione della Polizia di Stato. Una realtà che vuole offrire vera sicurezza deve essere un territorio costantemente presidiato dalla Polizia di Stato e dalle forze dell'ordine. La sicurezza è una responsabilità condivisa, e tutti dovrebbero impegnarsi a segnalare che, per rendere un'area appetibile dal punto di vista turistico, è fondamentale garantire tranquillità. Questo è possibile grazie al prezioso lavoro della Polizia di Stato. Auspichiamo quindi un incremento degli organici e dei mezzi a loro disposizione".

Balzola e Galtieri hanno infine concordato azioni e momenti di confronto pubblico sulle varie tematiche legate al mondo della sicurezza.