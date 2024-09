Laigueglia ricorda Bruno Zanoni, storica maglia nera del Giro d'Italia

Sabato sera, la vivace atmosfera della Suerte ha accolto amici, familiari e appassionati per una serata speciale commemorativa dedicata a Bruno Zanoni, indimenticabile figura di Laigueglia e ciclista di professione, scomparso prematuramente nel novembre 2023. Originario di Bergamo, Zanoni si era stabilito a Laigueglia, dove ha lasciato un segno profondo nel cuore della comunità e nel panorama sportivo locale.

Zanoni è ricordato non solo per le sue imprese ciclistiche, ma anche per la sua personalità vivace e il suo spirito buontempone. Conosciuto come “la maglia nera del Giro”, non si è mai scoraggiato per i suoi arrivi quasi sempre in ultima posizione; al contrario, si vantava di questo soprannome con orgoglio. La sua carriera, costellata di sfide e successi, include anche la partecipazione al prestigioso Trofeo Laigueglia, dove ha conosciuto Jussi Marchiano, con cui ha condiviso una felice vita familiare, diventando padre di Matteo e Mara, oggi giovani adulti.

Durante la serata commemorativa, il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, il vicesindaco di Alassio, Angelo Galtieri, e l’ex sindaco di Laigueglia, Roberto Sasso Del Verme, hanno annunciato l’intenzione di intitolargli una via o una piazzetta, un riconoscimento che sottolinea l'affetto e la stima della comunità verso Zanoni.

L’evento è stato arricchito da una serie di proiezioni fotografiche che hanno catturato momenti significativi della vita di Zanoni, presentate dall’appassionato di ciclismo Renato Bellia. I gemelli Paolo e Giorgio Viberti, veri e propri esperti del ciclismo, hanno condiviso aneddoti affettuosi e ricordi indelebili che hanno fatto sorridere i presenti.

Un altro momento significativo è stato dato dalla partecipazione del Lions Club e dell’Associazione Padre Hermann, che hanno messo in luce il lato benefico di Zanoni, il quale ha sempre sostenuto iniziative a favore della comunità in modo silenzioso e generoso. L’ospite d’onore, il campione Italo Zilioli, ha portato il suo saluto e ha condiviso il suo legame con Zanoni, aggiungendo un tocco di emozione alla serata.

Il cantautore Franco Fasano ha moderato l’evento, guidando il pubblico attraverso un percorso di ricordi e celebrazioni che ha toccato il cuore di tutti. La serata ha rappresentato non solo un tributo a un grande ciclista, ma anche una testimonianza della comunità unita nel ricordare un uomo che ha dato tanto, sia nello sport che nella vita.