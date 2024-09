Savona, lo scrittore Marino Magliani presenta il libro "Sporca faccenda, mezzala Morettini"

Martedì 1 ottobre, alle ore 18, presso la Libreria Ubik, incontro con lo scrittore Marino Magliani e presentazione del romanzo 'Sporca faccenda, mezzala Morettini' (Blu Atlantide). L'evento sarà introdotto da Giorgio Amico.

Gli scrittori Magliani e Ferrari ci regalano un romanzo stralunato e bellissimo sul football e sulla vita, allo stesso tempo un noir a tema sportivo e un’ode a un calcio che non c’è più ma continua a esistere come un sogno a cui tornare.

Argentina, anni Sessanta: Diego Álvaro Menconi è un mediatore che percorre in lungo e in largo la pampa per mettere in contatto squadre e giocatori da una parte all’altra dell’Atlantico, cercando ogni volta di concludere l’affare perfetto. Ma alla sparizione della mezzala Morettini, per Menconi non rimarrà altro da fare che reinventarsi detective e mettersi sulle sue tracce. Sarà l’inizio di un’avventura rocambolesca in una terra tormentata dalle dittature e dalla povertà...

Marino Magliani è nato in una valle ligure e ha trascorso gran parte della vita fuori dall’Italia. Oggi vive tra la sua Liguria e la costa olandese, dove scrive e traduce. Alcuni dei suoi lavori sono stati tradotti in altre lingue, soprattutto in olandese. È autore di numerose opere, tra cui si ricordano i romanzi: L'estate dopo Marengo (2003), Quattro giorni per non morire (2006), Il collezionista di tempo (2007), Quella notte a Dolcedo (2008), La tana degli alberibelli (2009), Soggiorno a Zeewijk (2014), L’esilio dei moscerini danzanti giapponesi (2017), Prima che te lo dicano altri (2018), Il cannocchiale del tenente Dumont (2021).