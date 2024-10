Rinaldi (Vince Liguria): "La Val Bormida terra di conquista per candidati alle elezioni regionali"

Le problematiche della Val Bormida, come si evince dai fatti, interessano a pochi ma magicamente in campagna elettorale su tale tema si risveglia l'interesse di molte persone.

A tale proposito, la candidata al Consiglio Regionale nella lista "Vince Liguria - Bucci Presidente", Lorenza Rinaldi, commenta: "Sono sei anni che come amministrazione comunale ci interessiamo delle aree ex Acna che, dopo la bonifica, sono certificate per ospitare nuove industrie, mai nessuno ha collaborato in maniera propositiva per trovare delle risoluzioni alle problematiche occupazionali del territorio, ma ora all'avvicinarsi delle elezioni regionali sono molti i candidati che propongono ricette risolutive. Anche candidati che stanno concludendo la legislatura in corso e che nel corso della stessa non hanno mai dimostrato interesse alcuno alla vicenda, mai hanno varcato l'ingresso di tale aree".

"Sono molte le aree industriali dismesse (Cairo, Ferrania, Cengio, ecc.), aree di pregio con potenzialità molte elevate per ospitare nuove industrie".

"Personalmente ho un rapporto molto stretto con il territorio, la mia attività lavorativa si svolge in valle con ramificazioni e contatti in tutta la regione, amo la mia valle e posso garantire che in caso di elezione in consiglio regionale il mio contributo per la rinascita industriale della Val Bormida sarà totale e disinteressato", conclude la Rinaldi.