Simona Simonetti (AVS) si candida alle regionali, sarà capolista nella circoscrizione di Savona

Sono state consegnate questo sabato 28 settembre le liste dei candidati alle elezioni regionali 2024, che vedono Simona Simonetti – co-portavoce regionale di Europa Verde in Liguria - candidata come capolista della lista AVS nella circoscrizione savonese.

"La scelta di una capolista ambientalista è radicata nel contesto savonese, una provincia che presenta molte criticità ambientali e che negli ultimi mesi ha visto una mobilitazione popolare imponente contro la minaccia del rigassificatore", spiegano da AVS.

Simonetti, attualmente consigliera comunale a Finale Ligure, è stata eletta co-portavoce di Europa Verde Liguria nel 2021 dopo quasi vent’anni di impegno ambientalista nel territorio. Dottorata in Fisica, ha fatto ricerca al CERN (Centro Europeo di Ricerca Nucleare) e ha lavorato due anni a Parigi al CEA (Commissariato per l’Energia Atomica), prima di tornare a stabilirsi a Finale Ligure, nella città dove è cresciuta. Qui ha lavorato a Ferrania come responsabile del settore ricerca e sviluppo digitale e attualmente lavora in Liguria Digitale, dove si occupa dell’elaborazione dei dati relativi alla sanità regionale.

È stata consigliera comunale a Finale Ligure dal 2009 e assessore all’ambiente a Vado Ligure nel 2013, ma il suo impegno politico non si è mai limitato alle cariche istituzionali: ha fondato e attraversato numerose lotte per la difesa del territorio, da ultima la mobilitazione contro l’apertura del rigassificatore a Savona.

"Ho scelto di candidarmi per dare una spinta a un cambiamento che ritengo necessario. Occorre rivoluzionare le modalità di produzione dell’energia, i sistemi di riscaldamento, i mezzi di trasporto e il consumo di suolo. Gli eventi climatici estremi sono già una realtà con cui dobbiamo fare i conti: non è più tempo di buoni propositi che diano apparenza green a un modello insostenibile. Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio bello, chi lo amministra dovrebbe prendersene cura, non distruggerlo. È quello che voglio fare come consigliera regionale", commenta la Simonetti.