Elezioni regionali, Bucci e Orlando appaiati al 46% nel nuovo sondaggio dell’Istituto Noto

Marco Bucci e Andrea Orlando appaiati al 46%. È un pareggio assoluto quello che emerge dal nuovo sondaggio firmato dall’Istituto Noto che verrà reso pubblico questa sera durante la puntata di Porta a Porta, in seconda serata su Rai1.

Una rilevazione che ridimensiona il distacco tra i due riportando a zero la forbice dopo il precedente sondaggio che vedeva Orlando in vantaggio di 6 punti percentuali.

“Mi sembra che sia uno dei migliori sondaggi pubblici che abbiamo visto - ha commentato Bucci - anche se ce ne sono altri nascosti sotto i materassi che dicono che siamo avanti. Siamo in corsa e lo siamo bene, è ovvio che il centrosinistra ha perso dei punti. L’obiettivo è vincere, mi basta avere mezzo punto in più dell’avversario. Mi basta? No. Ma voglio che ci sia un bel segnale da parte dei liguri”.

“Noi abbiamo altre rilevazioni che dicono che siamo avanti su Genova e La Spezia, mentre dobbiamo ancora recuperare qualcosa su Savona e Imperia - così ribatte lo staff di Orlando - il centrodestra al 46%, comunque, significa che ha perso dieci punti rispetto al passato”.