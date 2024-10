Savona, Festival Internazionale di Musica: il 5 ottobre concerto del MotoContrario Ensemble

Il prossimo appuntamento del Festival Internazionale di Musica di Savona evidenzia la vocazione alla contemporaneità della rassegna. Il Direttore Artistico Francesco Ottonello, come in ogni edizione, ha inserito in cartellone alcuni concerti di musica contemporanea, e sabato 5 ottobre alle ore 21, nella chiesa di Sant'Andrea, si avrà l'occasione di ascoltare uno degli ensemble leader in questo settore.

MotoContrario è un collettivo di compositori e interpreti, con sede a Trento, che concentra il proprio interesse artistico e di ricerca sulla musica del ‘900 e musiche contemporanee. Il collettivo ha dato vita al MotoContrario Ensemble, del quale fanno parte gli stessi musicisti partecipanti al progetto, con il contributo di artisti esterni; un ensemble giovane, ma molto determinato ed affermato a livello nazionale.

Eseguiranno, in prima assoluta qui a Savona, due brani di giovani compositori membri dell’ensemble stesso, ma soprattutto un grande classico della musica della seconda metà del Novecento: “Talea” di Gérard Grisey, opera importantissima che rientra nello ‘spettralismo’ francese e, senza ombra di dubbio, una delle opere più belle e più riuscite nella produzione di Grisey.

MotoContrario realizza concerti in cui solleva interesse sulla musica del ‘900. Tiene in forte relazione e costante confronto, le dimensioni artistiche e della ricerca. È interessato alle prospettive che emergono nel rapporto tra musica, arte, scienza, tecnologia, società e politica. Ha fondato il Festival Contrasti, che cura e realizza dal 2014. La rassegna, attraverso concerti ed incontri culturali dedicati alle musiche nuove e del ‘900, è nata con l’intento di gettare luce sulla realtà musicale contemporanea, che è solitamente poco conosciuta o trascurata, in vivo dialogo con quanto si muove a livello nazionale e internazionale.