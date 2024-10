Nove potenziali presidenti, venti liste e oltre cinquecento candidati per il consiglio: tutti i nomi della corsa alle elezioni regionali

Ora tutto è messo nero su bianco: i nomi dei nove candidati alla presidenza, le venti liste e gli oltre cinquecento in corsa per un posto in consiglio regionale.

La 'rosa' delle elezioni è definita con l'aggiunta dei candidati presidente dell'ultimo minuto e con l'uscita dai giochi di Forza Nuova che, dopo aver annunciato la candidatura di Angelo Riccobaldi (con tanto di conseguenti disordini in centro), ora non compare nell'elenco definitivo.

I due schieramenti maggiormente nutriti sono, come noto, quelli del candidato del centrodestra, Marco Bucci, e del suo principale contendente, Andrea Orlando.

Bucci, inoltre, ha anche il record di liste al seguito: sette. Una in meno per Orlando, mentre tutti gli altri candidati alla presidenza possono contare solamente sulla loro lista di riferimento.

Di seguito tutti i nomi dei candidati alle prossime elezioni regionali del 27 e 28 ottobre. Si voterà, lo ricordiamo, domenica 27 dalle 7 alle 23 e lunedì 28 dalle 7 alle 15.

MARCO BUCCI

ALTERNATIVA POPOLARE CON BUCCI

- Genova: Stefano Bandecchi, Ezio Firenze, Simonetta Cozzani, Barbara Bianco, Loredana Muci

- Savona: Stefano Bandecchi, Teresa Simonetta Benetti, Vincenzo Dolce, Valerio Favi, Maria Carla Valentini

- Imperia: Stefano Bandecchi, Barbara Bianco, Pietro Bonello, Loredana Muci

- La Spezia: Simonetta Cozzani, Loriano Isolabella, Erika Lombardi, Gianluca Zazzi, Domenico Zito

LEGA

- Genova: Edoardo Rixi, Alessio Piana, Sandro Garibaldi, Francesca Corso, Paola Bordilli, Marta Brusoni, Giada Beghin, Claudia Castello, Igor Daglio, Alice De Martini, Edoardo Michele Di Cesare, Claudio Garbarino, Natale Gatto, Antonello Guiducci, Luca Pittore, Elisa Troglio

- Savona: Stefano Mai, Sara Foscolo, Giancarlo Canepa, Matteo Camiciottoli, Simona Poggi

- Imperia: Alessandro Piana, Sonia Viale, Armando Biasi, Stefania Lanza

- La Spezia: Stefania Pucciarelli, Lorenzo Brogi, Patrizia Saccone, Jacopo Ruggia, Costantino Eretta

FORZA ITALIA

- Genova: Carlo Bagnasco, Claudio Muzio, Antonella Aonzo, Massimo Corte, Alessia Cotta Ramusino, Mattia De Ferrari, Emma Anna De Gregori, Maria Daniela Gandini, Christian Ludovico Gartman, Francesco Paolo Grasso, Caterina Patrocinio, Sara Pescino, Ilaria Piana, Luca Repetto, Lorenzo Serafino Sampietro, Caterina Volpe

- Imperia: Marco Scajola, Chiara Cerri, Cristina D’Andrea, Francesco Ghilardi

- Savona: Angelo Vaccarezza, Eraldo Ciangherotti, Maria Teresa Nasi, Claudia Callandrone, Francesca Testa detta Botta

- La Spezia: Giorgio Cozzani, Barbara Ratti, Dina Nobili, Felicia Piacente, Kristpher Casati

FRATELLI D'ITALIA

- Genova: Lucia Aliverni, Luca Andreol, Stefano Balleari, Carla Bo, Fabrizio Brignole, Maurizio Buscemi, Angelo Carella, Francesco De Benedictis, Vincenzo Falcone, Simona Ferro, Laura Gaggero, Antonino Gambino, Elisabetta Lai, Laura Lauro, Simonetta Saveri, Augusto Sartori

- La Spezia: Daniela Carli, Gianmarco Medusei, Daniela Menini, Leonardo Paoletti, Carlo Rampi

- Savona: Massimo Arecco, Rocco Invernizzi, Filippo Marino Noberasco, Silvia Rozzi, Antonella Tosi

- Imperia: Luca Lombardi, Stefania Rossi, Veronica Russo, Paolo Strescino

ORGOGLIO LIGURIA BUCCI PRESIDENTE

- Genova: Stefano Anzalone, Manuela Arata, Federico Barbieri, Giovanni Boitano, Claudio Burlando, Ilaria Carassale, Stefania Cosso, Katia D’Avanzo, Elisabetta Garetti, Federico Giacobbe, Federico Massari, Salvatore Muscatello, Andrea Spadoni, Francesca Taliani, Luigi Valdenassi, Tiziana Zito

- Imperia: Angela Marano, Giossi Massa, Laura Mascarello, Valter Surriento

- Savona: Stefania Cosso, Gianluca Gandalini, Giuseppe Rappa, Paolo Rossi, Oldano Sapienza

- La Spezia: Marco Ceglie, Pietro Antonio Cimino, Marco Frascatore, Miriam Mercedes Rodrigueza, Nadia Zaborra

VINCE LIGURIA BUCCI PRESIDENTE

- Genova: Federico Bogliolo, Matteo Campora, Davide Falteri, Luciano Grasso, Angelo Gratarola, Elena Manara, Fabio Mustorgi, Jessica Nicolini, Tiziana Notarnicola, Parisa Pasandehpoor, Lorenzo Pellerano, Paola Pesce Maineri, Laura Repetto, Carlo Rivolta, Lorenza Rosso, Antonio Segalerba

- Savona: Maria Renza Adonide, Alessandro Bozzano, Ilaria Caprioglio, Alberto Delfino, Lorenza Rinaldi

- Imperia: Alberto Alberti, Antonello Gandolfo, Silvia Mameli, Stefania Mostardini

- La Spezia: Gerardo Ambrosini, Ivano Barcellone, Anna Rosa Caruso, Giacomo Giampedrone, Sara Viola

UDC

- Genova: Paolo Repetto, Paola Bertolina, Gaia Mainieri, Giuseppe T assi, Guido Biondi, Francesca Ballacchino, Enrico Bossa, Marco Casella, Rocio de Los Angeles Duran Cordero, Gabriella Gallina, Nicola Fenelli, Luca Lanata, Rossana Mannarino, Grazia Repetto, Massimo Santoro, Luca Torrielli

- La Spezia: Francesco Ponzanelli, Gabriella Crovara, Petro Serarcangeli, Giulia Rassu, Marco Zoppini

- Savona: Luigi Tezel, Maria Luisa Formato, Yuri Brioschi, Paola Giribaldi, Enrica Aimo

- Imperia: Elena Tonengo, Antonello Ventre, Luisa Pirero, Luca Chielli



ANDREA ORLANDO

AVS ALLEANZA VERDI SINISTRA

- Genova: Ferruccio Sansa, Simona Cosso, Selena Candia, Gabriela Coronel Vargas, Andrea Bassoli, Roberto Bittarello, Lorenzo Cavana, Manuela Casaleggi, Paola Cordiviola, Fabrizio Gelli, Tiziana Nanni, Leonardo Parodi, Maurizio Pozzobon, Maria Luisa Romanelli, Dario Rossi, Giorgia Tommasella

- Savona: Simona Simonetti, Maria Gabriella Branca, Jan Casella, Alberto Isetta, Gabriele Lugaro

- La Spezia: Roberto Centi, Giorgia Lombardi, Valter Chiappini, Sandro Pietrobono, Marzia Ratti

- Imperia: Jacopo Colomba, Roberto Amoretti, Daniela Lantrua, Marcella Rognoni

LIGURI A TESTA ALTA PER ORLANDO

- Genova: Paola Negro, Fabio T osi, Valter Giuseppe Ferrando, Giacomo detto Mino Bertone, Samira Campora, Maddalena Crudeli, Lorenzo Gilli, Ramona Istrate, Si Mohamed detto Simo Kaabour, Davide Laricchia, Marco Mori, T ea Orbani, Germana Perego, Barbara Sanna, Chiara Trucco, Roberto Zattini

- Savona: Roberto Molinaro, Fabrizio Antoci, Luca Gatto, Oriana Dicasagrande, Alice Beltrame

- La Spezia: Olga Tartarini, Marco Traversone, Emanuele Moggia, Francesca Salmonese, Ivano Bassani

- Imperia: Angelo Roberto Manduca, Ernestina Asinari, Giovanni Battista Musso, Alessandra Giussani

LISTA ANDREA ORLANDO PRESIDENTE

- Genova: Marco Ansaldo, Ilaria Gibelli, Giovanni Battista Pastorino detto Gianni, Simona Ambrosino, Margherita Asquasciati, Lilia Bonicioli, Rosa Maria detta Rossella D'Acqui, Anna Loscalzo, Vera Marenco, Mirko Masini, Fabio Panariello, Matteo Rossi, Andrea Stimamiglio, Eleonora Taddei, Roberto Traversa, Bruno Vitali- Savona: Manuela Gozzi, Monica Nigro, Ferdinando Molteni, Massimo Niero, Giorgio Sogno

- La Spezia: Lorenzo Cammellini, Ludovica Marinaro, Angeloaugusto Massa, Valentina Antonini, Leonardo D'Imporzano

- Imperia: Gabriella Manfredi, Leandro Faraldi, Daniela Cassini, Roberto Trutalli

MOVIMENTO 5 STELLE

- Genova: Stefano Giordano, Mirko Carissimo, Fabio Ceraudo, Isabella De Benedetti, Daniele Di Martino, Antonino Barbera, Rosario Di Mauro, Angela Giuliana, Maryam Murru, Erika Piterà, Giansandro Rosasco, Daniele Severini, Maria Tini, Antonella Traino, Andrea Weiss, Roberta Zanardi

- Imperia: Lorenzo Trucco, Maria Spinosi, Daniela Abbo, Pierfrancesco Musacchio

- La Spezia: Paolo Ugolini, Federica Giorgi, Gabriele Chiono, Giordano Kalan, Maria-Angela Magnani

- Savona: Stefania Scarone, Dario Caruso, Andrea Cerrato, Claudia Laratta, Roberto Piovano

PARTITO DEMOCRATICO

- Genova: Donatella Anita Alfonso, Rita Bruzzone, Simona Cola, Simone D'Angelo, Ada D’Onofrio, Serena Finocchio, Simone Franceschi, Massimiliano Morettini, Rehhal Oudghough, Katia Piccardo, Federico Romeo, Armando Sanna, Elisa Somaglia, Claudio Villa, Luca Garibaldi, Laura Bacchella

- Savona: Roberto Arboscello, Manuela Benzi, Giorgio Cangiano, Raffaella Frino, Aurora Lessi

- La Spezia: Carola Baruzzo, Michela Marcone, Davide Natale, Paola Sisti

- Imperia: Enrico Ioculano, Manuela Giraudo, Edoardo Verda, Loredana Modaffari



PATTO CIVICO RIFORMISTA PER ORLANDO

- Genova: Cristina Lodi, Sergio Rossetti detto Pippo, Antonella Canepa, Antonio D'Elia detto Tony, Francesca Noceti, Gian Luigi Gatti, Angela Imperatore, Massimiliano Marotta, Maria Grazia Sbarboro, Francesco Munizzi, Francesca Tedone, Matteo Nuvoli, Maria Verdona, Giuseppe Pittaluga, Maurizio Romi, Luigi Stagnaro detto Zizzi

- Savona: Maria Adele Taramasso, Andrea Zolezzi, Claudia Chiappori, Maurizio Gualdi, Riccardo Bianchi

- La Spezia: Sabina Ambrogetti, Gabriele Colombo, Rita Deplano, Thomas Landini, Giuseppe Romeo

- Imperia: Laura Amoretti, Desireé Negri, Giuseppe Gagino, Maurizio Maria Sala

MARCO GIUSEPPE FERRANDO (PCL)

- Genova: Sabrina Mussida, Marco Loprevite, Susanna Marzolla, Giovanni Di Marco, Cinzia Ronzitti, Marino Waltere

- Savona: Antonino Episcopo, Giorgio Cavallero, Bianca Parlanti, Tecla Fumai

FRANCESCO TOSCANO (DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE)

- Genova: Francesco Toscano, Stefano Orsi , Angela Badano, Franco Benotti, Guido Caserza, Monica Bocchetti, Tullio Ciabattini, Chiara Fasce, Marco Ghiglione, Emanuela Gambaro, Anastasiya Kudrina, Giorgio T ommasini, T amara Magnani, Francesco Ventimiglia, Silvia Pieroni, Rosella Tassara

- Imperia: Angela Badano, Danilo Muraglia, Anastasiya Kudrina, Filippo Pellegrino

- La Spezia: Francesco Toscano,Tamara Magnani, Fabio Parducci, Rosella Tassara, Francesco Zorba

- Savona: Francesco Toscano, Angela Badano, Franco Benotti, Emanuela Gambaro, Danilo Muraglia

ALESSANDRO ROSSON (INDIPENDENZA)

- Genova: Rosario Cesareo detto Saro, Serena Zammeli, Fersido Antonio Censi, Maria Repetti, Angelo Lo Biondo, Erica Martini, Ugo Campagna, Simona Siccardi, Emilio Iacopi, Aurelia Marcela Boeru, Francesco Mauro, Fabrizio Marabello, Isabella Vinai- Savona: Fulvia Boidi, Davide Chiaffitella, Fabrizio Pepe di Marabello, Isabella Vinai, Simona Siccardi

- La Spezia: Emilio Iacopi, Angelo Lo Biondo, Maria Repetti, Raffaella Spezia, Loredana Adriano

- Imperia: Francesco Mauro, Erica Martini, Ugo Campagna, Fulvia Boidi

MARIA ANTONIETTA CELLA (PARTITO POPOLARE DEL NORD)

- Genova: Roberto Castelli, Maria Antonietta Cella, Vittorio Santo Mazza, Simona Ballerini, Gabriele Basso, Alberta Caminati, Marco Colombo, Paola De Vincenzi, Andrea Donniaquio, Elena Lucia Moron Genevrino, Massimo Iaretti, Marisa Granello, Luca Sposicchi, Maryna Ambrosia Moghilev Magenta, Anna Manicone, Milena Martino

NICOLA MORRA (UNITI PER LA COSTITUZIONE)

- Genova: Mattia Crucioli, Nicola Morra, Silvia Arcari, Giacomo Cafasso, Lidia Carofio, Silvano Ceccoli, Irene Daino, Luigi Fasce, Nadia Gentilini, Enrica Ghesa, Giulio Gras, Silvia Pisani, Giacomo Ravo, Roberta Repetto, Plinio Tini, Gianfranco Zenadocchio

- Savona: Nicola Morra, Luigi Bertoldi, Daniela detta Kitta Marenco, Giovanni Battista Cugurra, Paola Calvisi

- Imperia: Mattia Crucioli, Marina Siccartdi, Corrado Chiarabini, Lucia Canepa

- La Spezia: Nicola Morra, Mattia Crucioli, Chiara Colla, Daniele Martinelli, Valentina Vergassola

DAVIDE FELICE (FORZA DEL POPOLO)

- Genova: Antonella Orsi, Fabrizio Pratesi, Davide Chapot, Andrea Marvaldi, Anna Cocco, Vincenzo Vinotti, Ida Germano, Mira Alassio, Daniele Pulga, Cinzia Scanarotti, Candida Marino, Stefano Barbieri, Sandro Bertonati, Valentina Giaquinta, Igli T are, Nicola Barbieri

- Savona: Antonella Orsi, Ida Germano, Fabrizio Pratesi, Vincenzo Vinotti, Valentina Giaquinta

- La Spezia: Sandro Bentonati, Riccardo Godani, Canna Cocco, Cinzia Scanarotti

- Imperia: Andrea Marvaldi, Igli Tare, Mira Alassio, Candida Marino

NICOLA ROLLANDO (PER L’ALTERNATIVA)

- Genova: Severino Barbagelata, Antonio Li Puma, Valerio Villanova, Giada Alfano, Elisabetta Barella, Norma Bertullaccelli, Carla Bianchi, Karim Hamarneh Karim, Antonella Maggio, Francesco Manfredi, Marta Matteucci, Roberta Piazzi, Margherita Pegoraro, Luciano Perotto, Massimiliano Rovido, Renato Toscano

- Imperia: Paolo Germano, Carmela detta Lilli Alampi, Paola Bergamini, Giovanni detto Danilo Maramotti

- Savona: Erik Bertola, Norma Bertullaccelli, Maurizia Nichelatti, Karim Hamarneh Karim, Giuseppa Rinaldis

- La Spezia: Matteo Bellegoni, Claudia Rancati, Norma Bertullaccelli, Pierpaolo Venturini, Giovanni Vincenti