Regionali, Branca inaugura il point in via Verzellino a Savona: "Le idee migliori nascono dal confronto e dalla collaborazione"

"In vista delle elezioni regionali del 27 e 28 ottobre, uno spazio dove fosse possibile trovarsi, confrontarsi avere informazioni e costruire un dialogo che permetta a Savona, e alla Liguria, di voltare pagina insieme".

Gabriella Branca, candidata alle regionali per Avs ha inaugurato il suo point elettorale in via Verzellino a Savona, tra compagni di partito, amici e cittadini.

"Un punto di incontro per poter parlare anche dei problemi perché le persone non si incontrano più, non si confrontano – afferma Branca - Mi piaceva l'idea di poter continuare un dialogo con le persone, con i cittadini, soprattutto sui temi che per noi sono assolutamente prioritari. L'ambiente perché è uno dei focus del nostro programma; il lavoro perché in tutta la provincia, anche nella Val Bormida che è area di crisi complessa, abbiamo lavoro povero precario e quindi è assolutamente necessario elaborare delle strategie che siano del tutto innovative. Infine la salute, perché abbiamo un problema enorme che riguarda tutta la medicina territoriale e anche in questo caso dobbiamo confrontarci e trovare delle soluzioni. Abbiamo molte proposte e vogliamo parlarne".

Tra le tematiche ambientali quella che più sta facendo discutere e divide i savonesi è il rigassificatore, con il continuo scambio di accuse tra due dei candidati alla presidenza, Andrea Orlando per il centrosinistra e Marco Bucci per il centrodestra.

"E' divertente se non fosse una tragedia per la nostra provincia – conclude Branca -perché noi sappiamo benissimo chi ha votato in consiglio regionale con la mira di portare questo rigassificatore nel nostro territorio. Ricordiamo ancora l'incontro fatto in Provincia, alcuni consiglieri regionali del centrodestra che ci deridevano, ci chiamavano addirittura terrapiattisti. Non solo ma è stato addirittura attaccato il sindaco Marco Russo come se fosse un Masaniello. Alla fine sono arrivate le elezioni e non si capisce più bene chi volesse questo rigassificatore, però gli atti del consiglio regionale rimangono e io spero che i cittadini si ricordino di tutti i consiglieri regionali che hanno addirittura deriso e umiliato il nostro territorio".