Santa Corona, emergenza medici di Pronto soccorso. L'Asl proroga il contratto alla Medical Line in attesa di nuovi concorsi

E' sempre emergenza per i pronto soccorso a corto di specialisti. Dieci concorsi in due anni, di cui tre per assunzioni a tempo indeterminato e sette a tempo determinato, non hanno dato i risultati sperati. Nemmeno il concorso fatto dal Galliera per conto del Sistema Sanitario Regionale e l’attivazione di incarichi con contratto a progetto sono bastati. Tutte iniziative che non hanno permesso all'Asl di assumere tutto il personale medico necessario per i Pronto Soccorso a causa della carenza di specialisti a livello nazionale.