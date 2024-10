Piaggio Aerospace, Fiom Cgil Savona: 'Nulla di nuovo rispetto a quanto già noto. Non servono dichiarazioni generiche, ma risultati tangibili

"Apprendiamo con stupore la nota della deputata Ilaria Cavo in proposito all'incontro con il Ministro Urso del 7 ottobre sullo sviluppo industriale del territorio ligure. Per Piaggio Aerospace non emerge assolutamente nulla rispetto a quanto già noto e preoccupa la superficialità con la quale il Ministro dichiari l'augurio che la vendita di Piaggio si concluda positivamente. Non servono dichiarazioni generiche ma risultati tangibili".

Ad affermarlo è la Fiom Cgil Savona che prosegue: "Nel metodo, è necessario coordinarsi con la Presidenza del Consiglio, il Ministero della Difesa e la Struttura Commissariale perché troppe volte quanto detto è stato disatteso o smentito. La Regione non ha mai voluto o saputo fare regia su questa crisi industriale".