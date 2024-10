Tracciato del secondo lotto dell'Aurelia bis a Savona, l'8 ottobre incontro del Comune con i tecnici di Anas

Secondo loto dell'Aurelia Bis da corso Ricci a Legino, il Comune inviata di cittadini ad inviare osservazioni in vista dell'incontro con i tecnici di Anas programmato per l'8 ottobre. Con una lettera l'assessore Francesco Rossello inviata i savonesi, in particolare i residenti del quartiere di Legino, a inviare le proprie osservazioni da fare poi presente ad Anas nell'incontro della settimana prossima.