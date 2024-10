Da Varazze a Noli il XXXI Festival "Le vie del Barocco"

L'associazione Collegium Pro Musica organizza il XXXI Festival Musicale "Le Vie del Barocco". Gli eventi avranno luogo sempre alle ore 20:30 nelle chiese e negli oratori della diocesi di Savona-Noli. Si inizierà lunedì 7 ottobre, nell'Oratorio Nostra Signora di Castello a Savona, con le Improvvisazioni su Bach e oltre di Erich Oskar Huetter al violoncello e Stefan Heckel alla fisarmonica, che eseguiranno brani di Bach, Glass e Heckel.

Venerdì 18 ottobre, nella Chiesa di San Michele Arcangelo a Celle Ligure, nel concerto Passione e virtuosismo di C. Philipp Emanuel Bach, si esibiranno Massimo Mercelli al flauto traverso e Michele Croese al clavicembalo e all'organo. Venerdì 25 ottobre, nell'Oratorio di Sant'Anna, in piazza Giuseppe Ronco a Noli, potremo ascoltare l'ensemble di flauti dolci del Collegium Pro Musica nello spettacolo Da Lully ai Beatles. Stefano Bagliano dirigerà Fabiano Martignago, Cecilia Massenzana, Daniele Rodi e Luca Ventimiglia nelle composizioni di Lully, Legrenzi, Boismortier, Joel, McCartney, dei Maroon Five, Beatles e Queen.

Giovedì 7 novembre, nell'Oratorio di San Giuseppe a Varazze, il festival si concluderà con Van Dick e Van Eyck. Mariagrazia Liberatoscioli, alla voce recitante, Stefano Bagliano ai flauti, Francesco Zoccali alla tiorba, Marco Giulio Bagliano alla viola da gamba e Matteo Flavio Bagliano al liuto intratterranno il pubblico con brani di Van Eyck, Kapsberger, Cima, Frescobaldi, Falconiero e Loeillet.

Il festival si terrà con il sostegno del Ministero della Cultura, dell'Assessorato alla Cultura della Regione Liguria, della Fondazione Agostino De Mari di Savona e di Metco. L'ingresso sarà a offerta libera. È consigliata la prenotazione sul sito web collegiumpromusica.com oppure via WhatsApp o SMS al numero 3356314095.