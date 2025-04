E' Gloria Casale ad aggiudicarsi l'ottava edizione del concorso di disegno “Proteggiamo il mare”

Continua a essere molto apprezzato il concorso di disegno rivolto alla scuola primaria “Proteggiamo il mare”, organizzato da Assonautica provinciale di Savona (col patrocinio del Comune di Albisola Superiore e di Assonautica Italiana) e dedicato al ricordo di Simone Robotti che quest'anno è giunto all'ottava edizione.

L'ardua selezione da parte della giuria ha portato alla premiazione di 81 bambini, 31 classi hanno ricevuto buoni acquisto per materiale didattico e sono stati assegnati altri premi e riconoscimenti speciali. Sono anche state distribuite copie de “Il Ciclo dell'acqua” offerte dalla Casa Editrice Educando Libri.

La premiazione, avvenuta domenica 13 aprile al Palasport di Albisola Superiore, dove i numerosi bambini sono stati allietati dagli intermezzi di Ago il Mago, alias Agostino Grasso, che ha incantato grandi e piccini con la sua arte. A fare gli onori di casa il vicepresidente Mauro Moncada, che ha portato i saluti del presidente Giovanni Bauckneht, assente per motivi di salute, e ha annunciato nuovi progetti pensati per i più giovani: corsi di pesca e nodi marinareschi, incontri dedicati alla salatura delle acciughe e uscite in mare con snorkeling.

Presenti alla cerimonia l’assessore di Albisola Superiore Sara Brizzo, alla quale è stata consegnata una targa di ringraziamento, l’assessore di Savona Francesco Rossello, Erminio “Jimmy” Galli per il Comune di Albissola Marina e due rappresentanti della Guardia di Finanza – Sezione Operativa Navale: il Lgt.cs. Stefano Porzi e l’App.sc. qs. Davide Bortoletto.

Il primo premio della giornata è andato a Paolo Torello, il più giovane tra i partecipanti individuali. Un riconoscimento speciale è stato assegnato a Leonardo Gorleri, alunno di prima della scuola di Finalpia, per il messaggio educativo contenuto nel suo disegno. Un altro premio speciale è andato alla classe prima della scuola di Spotorno, per aver presentato i propri elaborati seguendo un filo conduttore coerente: "Tra il dire e il mare c'è di mezzo il fare".

A seguire, la giuria ha premiato i disegni selezionati, con la consegna dei buoni acquisto per le classi vincitrici, intervallando i momenti di premiazione con le esibizioni di magia. A chiudere la classifica dei migliori tre: al primo posto Gloria Casale (classe 4^B della scuola Don Peluffo di Vado Ligure), che ha partecipato individualmente e ha ricevuto anche un quadro offerto dall’illustratrice Francesca Costa; al secondo posto Letizia De Mitri (classe 4^B della scuola Callandrone di Savona); al terzo posto Carolina Mosca (classe 4^A della scuola Mameli di Savona).

Durante la giornata sono state anche sorteggiate dieci escursioni in barca, che si svolgeranno tra la fine della primavera e l’estate, per alcuni fortunati alunni presenti in sala.

Come ogni anno Assonautica premia le classi dei primi tre classificati con buoni acquisto rispettivamente di 300-200 e 100 euro. Per l’acquisto degli altri premi vengono raccolti fondi attraverso le liberalità dei sostenitori del concorso, sia aziende che privati, che si sommano alle offerte dei soci e dei visitatori del nostro “Presepe in riva al mare”. Inoltre diversi artisti sostengono il concorso donando delle loro opere, esposte nella sede di Assonautica in una mostra permanente.

Il concorso ha visto la partecipazione di 81 classi provenienti da 24 scuole. La scuola con il maggior numero di classi partecipanti è stata la “Callandrone” di Savona, mentre quella con il maggior numero di alunni premiati è risultata la “Peressi” di Quiliano (Valleggia).

Assonautica ha voluto ringraziare il Comune di Albisola Superiore per l’ospitalità, il presidente di Albisola Pallavolo per la collaborazione, il geom. Furio Robotti e tutti i sostenitori della manifestazione. Un grazie speciale è andato ad Ago il Mago per aver regalato ai bambini momenti di autentico stupore, e all’artista Giancarla Roso per il suo contributo nella giuria selezionatrice.

Ma il ringraziamento più sentito, sottolineano gli organizzatori, va ai veri protagonisti: i piccoli artisti, che con la forza delle loro immagini e dei loro messaggi riescono ogni anno a ricordare agli adulti valori fondamentali come l’impegno, il rispetto per il mare e la bellezza del fare insieme.