Venerdì Santo, le offerte dei fedeli saranno devolute alla Terra Santa

Dopo la celebrazione della Domenica delle Palme i riti della Settimana Santa presieduti dal vescovo della diocesi di Savona-Noli Calogero Marino proseguono con la messa del crisma e il Triduo pasquale, sempre nella Cattedrale Nostra Signora Assunta. Si inizierà Mercoledì Santo 16 aprile alle ore 21 con la messa in cui monsignor Marino consacrerà gli oli santi (il crisma, l'olio dei catecumeni e l'olio degli infermi) e i presbiteri rinnoveranno le promesse fatte nel giorno dell'ordinazione sacerdotale.

Giovedì Santo 17 aprile alle 18 sarà officiata la messa "nella Cena del Signore". Venerdì Santo 18 aprile ancora alle 18 si terrà l'azione liturgica "nella Passione del Signore", cui seguirà alle 20:30 la tradizionale processione nelle piazze e vie cittadine. In questo giorno le offerte dei fedeli che saranno raccolte durante le funzioni nella chiesa madre e nelle parrocchie della diocesi saranno devolute a favore delle popolazioni della Terra Santa.

"Come drammaticamente tutti sappiamo, le cronache ci restituiscono quotidianamente immagini terribili della Terra Santa - scrive il vicario generale diocesano don Camillo Podda in una lettera ai parroci - L'orrore non sembra mai finire o anche semplicemente lasciare intravedere uno spiraglio di risoluzione dei conflitti e di pace per le popolazioni stremate. Non vogliamo allargare la lontananza con la nostra indifferenza, perciò raccogliamo la richiesta di aiuto che ci è giunta, come negli anni passati, dal Dicastero per le Chiese Orientali, dedicando la preghiera e le raccolta delle offerte alle opere caritative di quella Chiesa".

Sabato Santo 19 aprile alle 21 il vescovo Marino presiederà la Veglia pasquale, il 20 aprile alle 10:30 la messa della Domenica di Pasqua.