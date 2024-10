Regionali, Lessi (Pd) : "Le strategie politiche tengano conto del lavoro che svolge il terzo settore"

Anziani e giovani con problemi che li accomunano, nonostante la distanza generazionale e un terzo settore che merita più sostegno da parte delle istituzioni. Lavorare per trovare le soluzioni a questi problemi fa parte del programma di Aurora Lessi, candidata savonese del Pd alla regionali.

"Il nostro è un territorio in difficoltà dove il calo demografico continua ad aumentare di anno in anno – spiega Lessi - e purtroppo molti giovani hanno come unica opportunità quella di trovare lavoro fuori regione o all'estero. Però molti di coloro che riescono andare all'estero se lo possono permettere, molti altri restano e si devono relazionare con il mondo del lavoro che abbiamo sul territorio, molto spesso è sottopagato e precario".

"Mi preme dire – prosegue Lessi - che la nostra generazione e quella dei nostri nonni vivono in questo territorio problemi molto simili, di salario e pensioni che non bastano per sopravvivere e di servizi che sono sempre meno. Vediamo i problemi relativi alla sanità e alla solitudine delle persone che si ritrovano senza l'aiuto delle istituzioni per far fronte a tutte le difficoltà quotidiane. Sono i più giovani, i più fragili e le persone più anziane. Purtroppo è un grande problema che cerchiamo di affrontare come terzo settore, di cui io faccio parte, ma che certamente ha bisogno di un aiuto maggiore da parte delle istituzioni".

Sempre più spesso a dare quelle risposte e quel sostegno che le istituzioni dovrebbero dare ai più fragili è proprio il terzo settore.

"Durante la pandemia – conclude Lessi - il terzo settore è stato fondamentale. Ricordo persone sole che magari non avevano parenti o amici e il terzo settore era presidio territoriale. Molto spesso, quando ci sono fragilità è il terzo settore quello che si occupa delle persone fragili nelle nostre città e nella nostra provincia, ma è anche quello con meno fondi per gestire le emergenze e che raramente viene invitato ai tavoli. Ci sono cose semplici come comprare un computer, riuscire ad avere il pranzo o la cena o avere un tetto sopra la testa di cui si occupa spesso il terzo settore. La regione Liguria potrebbe cercare di mettere insieme tutte quelle realtà, incontrarle all'interno delle nelle cabine di regia e tenere conto del lavoro che fa il terzo settore quando si fanno strategie politiche".