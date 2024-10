Questa mattina, l'autostrada A10 ha vissuto momenti di grande disagio per gli automobilisti.

Un incidente che ha coinvolto un camion e due autovetture ha creato notevoli rallentamenti nel traffico, aggravati dai lavori di manutenzione già in corso lungo il tratto.

In particolare, le code si estendono per circa 11 chilometri tra Savona e Feglino, in direzione di Ventimiglia.

Sempre a causa dei lavori in corso, in direzione Savona, si segnalano code per 4 chilometri tra Pietra Ligure e Feglino.