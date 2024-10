Sampdoria-Juve Stabia 1-2, il blackout a inizio ripresa non va giù a Sottil: "Inspiegabile, in quattro minuti abbiamo buttato via una partita"

Quando tutto sembrava apparecchiato per poter centrare la terza vittoria consecutiva in campionato, la Sampdoria paga a carissimo prezzo un approccio al secondo tempo totalmente da incubo, incassando la quarta sconfitta stagionale che pesa come un macigno sulle ambizioni di risalita degli uomini di Sottil.

Vince con merito la Juve Stabia di Pagliuca, trascinata dalla doppietta di Adorante tra il 47' e il 50' dopo il momentaneo vantaggio doriano firmato Coda.

Per certi versi sorprendente in negativo l'atteggiamento della Samp al rientro dagli spogliatoi: inutile poi il forcing finale, in cui i blucerchiati recriminano per un intervento in area su Tutino non ravvisato da arbitro e VAR: "Inspiegabile quello che è accaduto a inizio ripresa dopo un primo tempo dominato, seppur con qualche sbavatura nell'ultimo passaggio - il pensiero a caldo di Sottil - nell'intervallo mi ero raccomandato di partire forte e di alzare subito il ritmo, ma in quattro minuti abbiamo regalato la partita alla Juve Stabia. Una volta sotto 2-1 siamo andati in difficoltà, soffrendo molto soprattutto sulle seconde palle. Ho provato a mettere dentro anche giocatori con più gamba, ma è mancato il guizzo per riacciuffarla".

Parecchi aspetti da rivedere soprattutto in fase difensiva: "Sono stati presi due gol evitabilissimi, dentro l'area marchiamo male, spetta sicuramente a me lavorare ancora tanto per mettere a posto queste situazioni. Non voglio alcun tipo di alibi, dispiace perchè soprattutto in casa volevamo dare continuità ai risultati".

"Dopo il vantaggio qualcuno pensava di aver già vinto? Il responsabile sono io, però bisogna maturare velocemente: in questa categoria, lo ribadisco per la centesima volta, guai a sottovalutare anche le amichevoli che si giocano in settimana. Kasami in panchina? Volevo giocatori più tambureggianti, rispetto a Modena è stata una partita diversa, più di transizioni e corse lunghe".

Nessuna polemica per il contatto in area su Tutino: "Devo ancora riguardarlo, dalla panchina sembrava piuttosto evidente, ma il check è finito praticamente subito".