Finge di vendere un contratto di luce e gas e si fa dare il pin della banca: truffa da 5mila euro

Aveva truffato un settantenne facendogli credere che l'avrebbe aiutato a concludere il contratto con una ditta di fornitura luce e gas e per concludere aveva bisogno del suo iban.

Il 28enne K.M., venditore a domicilio proprio dell'azienda, è stato però rintracciato anche grazie all'ausilio dei colleghi che avevano saputo proprio dallo stesso dell'avvenuta truffa.

Era stata svolta nel 2022 a Quiliano con il truffatore (che in casa era con un collega ignaro dei fatti che stavano avvenendo) che si era fatto consegnare il cellulare dalla vittima prima per cercare un indirizzo mail e poi era riuscito a carpire il codice pin di accesso dell'app dell'istituto bancario (aveva detto al 70enne di dargli il pin per poter avere la domiciliazione bancaria) effettuando così un bonifico a suo favore di 5mila euro.

Qualche minuto dopo che i due uomini si erano allontanati il truffato ha ricevuto un sms dalla banca dell'avvenuta transizione.

I suoi due colleghi nei giorni successivi avevano notato in lui nuovi abiti firmati e chiedendogli come avesse fatto a permetterseli K.M ha confessato la truffa. Dopo aver contattato i responsabili di zona, i due uomini hanno avuto un incontro con l'uomo truffato dove gli hanno spiegato l'accaduto e hanno chiamato le forze dell'ordine. Da lì è scattata la denuncia.

K.M, difeso dall'avvocato Alfonso Ferrara, è stato processato con il rito abbreviato e condannato a 11 mesi con il risarcimento della vittima per 6350 euro.