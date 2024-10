Una pedalata sulle Vie Marenche per celebrare le strade del mare da Monesi a Laigueglia

Alassio4fund ADS, in collaborazione con l’associazione dei comuni delle Antiche Vie del Sale, organizza per domenica 13 ottobre l’evento cicloturistico “Le Vie Marenche”, una straordinaria pedalata su E-Bike che celebra le storiche strade del mare. Questo evento unico, che vede al fianco dell’ADS della “Città del Muretto” l’associazione, presieduta da Alessandro Navone, che riunisce 32 comuni attraversati dalle antiche rotte del sale, rientra nel progetto “Strade del Mare” finanziato dalla Fondazione Compagnia San Paolo, attraverso il bando “Territori in luce”.

L’itinerario, ideato dagli specialisti Giorgio Nannei, Corrado Folco e Dante Schivo, è già sold out, con partecipanti provenienti principalmente da Piemonte e Lombardia. Si snoda lungo un percorso millenario di 60 km, con un dislivello di 1300 metri. Parte dalle Alpi e arriva fino al Mar Ligure, attraversando paesaggi incontaminati al confine tra Piemonte e Liguria. I partecipanti partiranno da Monesi e, dopo aver raggiunto la vetta del Redentore, proseguiranno lungo la storica Via Marenca, un itinerario che combina il fascino delle montagne con la dolcezza del mare.

L’itinerario che si inserisce nel progetto “Strade del Mare” mira a valorizzare la sentieristica e promuovere il binomio costa-entroterra, trasformando l’entroterra in una destinazione turistica destagionalizzata. Come rimarca Giorgio Nannei, presidente Alassio4fund ADS: “Il percorso che abbiamo ideato insieme a Corrado Folco e Dante Schivo non solo offre un viaggio nel tempo attraverso la storia di queste terre, ma anche una continua scoperta di paesaggi incredibili, una pedalata dalle Alpi Liguri al mare”.

A Testico, poi, i partecipanti avranno l’opportunità di incontrare personaggi messi in scena dalla Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse. La rappresentazione, parte del progetto “Di ulivi, vigneti, storie e silenzi”, vedrà la partecipazione dell’attore Marco Rivolta e della musicista Elisa Guaraggi, con testi e regia di Amedeo Romeo. Tra parole e musica, verranno raccontate storie e ricordi del territorio, dalle testimonianze sull’eccidio di Testico alla scoperta della vera storia dell’inno dei partigiani “Fischia il vento”. Un’opportunità per mettere in evidenza e comunicare i valori di un piccolo comune dell’associazione Antiche Vie del Sale. Due gli appuntamenti: alle 15:30 per i partecipanti alla pedalata e alle 17:00 per il pubblico libero.

“Questo viaggio esperienziale – come evidenziano Alessandro Navone e Franco Laureri, presidente e responsabile marketing e comunicazione delle Antiche Vie del Sale – rappresenta un’opportunità unica per valorizzare il nostro territorio, promuovendo la bellezza e la storia delle antiche vie del sale. Questa collaborazione con Alassio4fund ADS ci consente di promuovere l’alleanza tra la costa e l’entroterra. L’obiettivo è quello di creare nuove motivazioni turistiche in grado di trasformare i territori dell’entroterra in destinazioni turistiche per la bassa stagione. Eventi come questo sono fondamentali per raggiungere questo scopo”.

Programma dell’evento: la partenza è prevista per le ore 08:00 con navetta/portabici da Alassio a Monesi. Il percorso partirà dalla vetta del Redentore e porterà al rifugio “La Terza” per un aperitivo, passando per il bosco di Rezzo e il passo del Ginestro, fino a Testico e infine Laigueglia. A Testico, alle ore 15:30 si terrà un evento teatrale per i partecipanti alla pedalata, seguito da uno spettacolo per il pubblico libero alle 17:00. L’arrivo a Laigueglia è previsto per le ore 16:30.