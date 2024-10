Albisola, si va verso la partenza dei lavori nelle aree ex S.Pietro. Il Sindaco: "Siamo arrivati al dunque"

"Finalmente si è giunti ad una definizione. Dopo tanta attesa siamo arrivati al dunque".

Dopo un lungo periodo di attesa legato alle analisi sul terreno partiranno a breve i lavori nell'area dove erano presenti le ex scuole San Pietro di Albisola Superiore.

L'Acquedotto ha iniziato a spostare le nuove tubazioni e verrà realizzata una nuova cabina elettrica in una porzione di terreno di proprietà comunale ceduto gratuitamente dal Comune (necessario per la realizzazione delle opere di urbanizzazione) alla società che si occuperà dei lavori di restyling dell'area. Ora l'azienda dovrebbe iniziare con le opere pubbliche a partire dagli interventi sulle fognature.

Nell'area è prevista una media struttura di vendita, parcheggi privati e pubblici, due complessi residenziali con 4 edifici di 7 piani ciascuno e complessivamente 79 unità abitative.

Nel lotto A, si insedierà la media struttura di vendita e in particolare è prevista la realizzazione di un corpo di fabbrica di pianta rettangolare; un parcheggio privato di 40 stalli di pertinenza della struttura commerciale; un parcheggio pubblico di 50 stalli sulla copertura accessibile tramite una rampa posizionata sul lato est dell'edificio; un vano scala ed un ascensore di collegamento del parcheggio in copertura con la struttura di vendita ed un secondo vano scala che consente l'uscita attraverso un'area pubblica.

Nel lotto B, che affaccia su via San Pietro e via 8 Maggio, è prevista la realizzazione di un complesso residenziale e in particolare è prevista l'edificazione di due edifici di sette piani ciascuno, compreso il piano terra, destinati ad ospitare complessivamente 40 unità abitative di cui 6 al piano terra, 30 ai piani superiori e 4 ai piani attici e di un'autorimessa composta da 40 box e servita da due vani scala.

Nel lotto C, che è adiacente al lotto B, è prevista la realizzazione di altro complesso residenziale. Ed è in particolare prevista la realizzazione: di due edifici di sette piani ciascuno che oltre al piano terra, saranno destinati ad ospitare complessivamente 39 unità abitative di cui 5 al piano terra, 30 ai piani superiori e 4 ai piani attici e un'autorimessa composta da 40 box e servita da due vani scala.

Per ciascun lotto di intervento saranno realizzate, a scomputo degli oneri, delle opere di urbanizzazione per un milione e 408mila euro che prevedono l'illuminazione pubblica, la viabilità veicolare, una pista ciclabile, verde pubblico, parcheggi.

Cambierà così il volto delle aree albisolesi che ospitavano la scuola San Pietro, l'ex bocciodromo, la piscina e gli orti dopo che l'asta era stata aggiudicata all'azienda Levy Srl di Carcare per 2 milioni e 860mila euro.